Масвидаль: впечатляет отношение Даррена Тилла к боям

Боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о своём будущем сопернике — британском бойце Даррене Тилле.



«Меня впечатляет отношение Даррена Тилла к боям, у него хорошие навыки, но этим он не отличается от большинства бойцов, но Тилл выделяется уверенностью в себе, что очень важно для нашего спорта.



Я тоже верю в себя и трачу на то, чем я занимаюсь, всю жизнь. Именно мои руки поднимет рефери. Должен сказать, что два уверенных в себе парня обычно устраивают яркую рубку. Именно поэтому мой поединок с Дарреном Тиллом и является главным боем турнира», — приводит слова Хорхе Масвидаля ESPN.



Бой Тилла и Масвидаля возглавит турнир UFC Fight Night 147 в Лондоне 16 марта 2019 года. В соглавном поединке турнира встретятся Леон Эдвардс и Гуннар Нельсон.