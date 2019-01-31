Ковингтон: хотел бы поговорить с Bellator, но у меня контракт с UFC

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в очередной раз раскритиковал руководство промоушена.



«Я хотел бы поговорить с Bellator, но у меня контракт с UFC и я бы никогда не нарушил подписанное соглашение. Я всегда делал всё, о чём меня просило руководство. Мои взвешивания были успешны, я летал по всему миру, ездил в Австралию, приезжал на все мероприятия вовремя, продавал их билеты. Я был в Сингапуре, в Бразилии — везде, где они хотели. Я профессионал и никогда не нарушу свой контракт.



Сейчас я не могу вести переговоры с другими организациями. Но я говорю им о том, что они мне не нужны. Пусть покажут, какие они суровые, и уволят меня, если я им не нужен», — приводит слова Колби Ковингтона BJPenn.