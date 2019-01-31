Уайт: Хабиб должен драться с Фергюсоном, а Конор — с Серроне

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о перспективах проведения реванша между Конором Макгрегором и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Мне нравится идея боя Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Вы помните хоть один скучный бой с участием Серроне? Такого никогда не было. Он воин, и он просто ворвался в десятку рейтинга. Он провёл невероятный бой с Эрнандесом. Конор и вовсе всегда дрался с любым соперником, которого ему предлагали.



Реванш Конора и Хабиба Нурмагомедова? Не хочу говорить, что этого не будет никогда, но точно не сейчас. Хабиб отстранён. Думаю, Хабиб должен драться с Фергюсоном, а Конор — с Серроне. Если оба победят, они получат реванш», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.