Алду: мечтал закончить карьеру в ранге чемпиона

Бывший чемпион UFC Жозе Алду подчеркнул, что он расстроен тем, что не имеет возможность выиграть чемпионский титул перед своим уходом на пенсию.



«Я мечтал закончить карьеру в ранге чемпиона, если вы посмотрите мои предыдущие интервью, то вы увидите, что я говорил о своём желании уйти чемпионом и просто насладиться жизнью. Но всё происходит несколько иначе. Я думаю, что будет очень сложно поставить меня против Макса в третий раз, что расстраивает мои планы и лишает меня возможности реализовать желание стать чемпионом UFC и уйти на пенсию в этом статусе.



Но это часть боёв. Посмотрим, что будет дальше. За один раз можно сделать только один шаг. Сейчас мне нужно победить Мойкано, а дальше мы посмотрим, тчо будет происходить в течение года», — приводит слова Жозе Алду MMAJunkie.