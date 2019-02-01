Лобов: моё интервью сложно назвать причиной конфликта с Нурмагомедовым

Боец ММА Артём Лобов вспомнил конфликт с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229.



«Думаю, конфликт начался еще раньше. Когда он начал называть Конора курицей. Еще за год до моего интервью. А в своем интервью я просто ответил на высказывания Хабиба в сторону своего друга. Поэтому, не знаю, насколько это все стало возможным из-за того интервью. Наш конфликт произошел через полтора года после этого. И если были какие-то разногласия, то их можно было решить давно. Это интервью сложно назвать причиной боя.



Что на самом деле случилось в отеле? Сначала мы поговорили с Хабибом без камер, вдвоем. Со мной был работник UFC, который следил, чтобы я дал интервью. У меня был его телефон, я общался с журналистом. Подошел Хабиб, и мы поговорили. Потом он ушел и вернулся, а дальше вы все видели сами. Уже прошло много времени, проехали», — приводит слова Лобова Sport24.