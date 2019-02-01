Cтивен Сигал — о прыжке Хабиба: я бы сделал то же самое

Киноактёр Стивен Сигал дал оценку действиям чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнёра оппонента.

«Я думаю, что Хабиб превзошёл Конора во всем. Даже в стойке Нурмагомедов смотрелся предпочтительнее. Его борьба была значительно лучше, так что он просто был сильнее по всем статьям. Мне кажется, Хабиб действительно доминировал над Конором и выиграл бой честно и справедливо. Осуждаю ли я Нурмагомедова за то, что он сделал после окончания поединка? Нет. Даже как дипломат, я скажу нет. Если вы оскорбляете чью-то семью, его жену, детей, мать, отца, страну и религию, все ставки отменены. Я бы сделал то же самое», — цитирует Сигала BJPenn.