У Фёдора Емельяненко родилась пятая дочь

У российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко родилась пятая дочь, сообщает «Российская газета».

Разница в возрасте между старшей и младшей дочерьми 42-летнего Емельяненко составляет 19 лет.



В 1999 году Фёдор женился на Оксане, с которой познакомился ещё в школьные годы в пионерлагере, где Фёдор был на спортивных сборах, а Оксана работала вожатой. В том же году у них родилась дочь Маша. В 2006 году пара развелась. 29 декабря 2007 года у Фёдора и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса, а в октябре 2009 года Фёдор и Марина поженились. В июле 2011 года у четы Емельяненко родилась дочь Елизавета. В середине 2013 года Емельяненко развёлся с Мариной и вернулся к первой жене — Оксане, с которой обвенчался в церкви. 27 марта 2017 года СМИ сообщили, что у супругов родилась дочь.



В минувшие выходные Емельяненко проиграл техническим нокаутом на первой минуте первого раунда американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.