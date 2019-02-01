Тренер Емельяненко: к Фёдору на бой приехали циркачи, возможно, это помешало

Тренер российского MMA-тяжеловеса Фёдора Емельяненко Питер Тайссе рассказал о сложностях, с которыми столкнулся его подопечный перед поединком с Райаном Бейдером, в котором он уступил техническим нокаутом на 35-й секунде первого раунда.

«Перед боем я не ожидал, что так будет. У Фёдора были проблемы с левым коленом, оно болело. Плечо тоже было не в порядке. Но тем не менее такого исхода я не ожидал. Я думал снять Фёдора с боя. Обычно, когда есть травма, то ты пытаешься её залечить. Я назначил ему встречу с врачом в Голландии, но он не пошёл. Он хотел работать. Он хотел драться. Но когда у тебя проблемы с коленом, нужно сделать определённые процедуры. Он отказался, причину я не знаю. После боя он сказал: „Я счастлив. Теперь я свободен!“. До боя он нервничал. К нему приехали люди из России, какие-то ребята из цирка. Давление было слишком большим, возможно, это ему помешало.



Я реально не знаю, в чём причина поражения. Я был единственным иностранцем в его команде. Я не понимал, о чём они говорят. Я очень расстроился из-за поражения, я и сейчас расстроен. Он ещё и приболел перед боем, может, это сыграло какую-то роль, не знаю. Обычно он бьёт первым. Сейчас было иначе, он слишком долго ждал. Почему? Может, он ожидал от соперника тейкдауна. После боя я с ним не говорил. Он был у врача, а потом общался со своими ребятами из России. У нас не было времени поговорить», — сказал Тайссе «Спорт-экспрессу».