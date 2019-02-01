В ACA хотят организовать бой между Лобовым и Тухуговым

Президент российской MMA-организации Алексей Яценко заявил, что его промоушен хочет устроить бой между бойцами Артёмом Лобовым и Зубайрой Тухуговым.

На данный момент Тухугов подписан в UFC, а Лобов на этой неделе по обоюдному решению сторон покинул эту американскую организацию. Напомним, после турнира UFC 229 в ходе массовой потасовки Тухугов полез в драку с одноклубником Лобова — Конором Макгрегором. Позднее оба бойца выражали заинтересованность в очном поединке.

«По-настоящему громких имён не так уж много. Если говорить об интересных противостояниях, то мы в рамках АСА с удовольствием бы организовали бой Зубайры Тухугова против Артёма Лобова. Совсем скоро появятся новости о приобретениях лиги и новых интересных проектах», — сказал Яценко в интервью, размещённом в группе ACA в соцсети «ВКонтакте».