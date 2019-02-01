Нурмагомедов опроверг новость о том, что он будет ведущим казахстанского шоу

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что не будет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads», о чём сообщалось ранее.

«А я не в курсе даже. Устаю читать про себя в Интернете», — написал Нурмагомедов в «сторис» «Инстаграма».

О Хабибе в качестве ведущего реалити-шоу впервые заявили казахстанские СМИ. Участниками программы становятся медийные личности, спортсмены, предприниматели, которые соревнуются в знании казахской культуры.



«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении», — говорил Асылбек Исмагамбетов, аким Сандыктауского района, где будут вестись съёмки реалити-шоу.