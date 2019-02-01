Уайт назвал де ла Хойю идиотом и готов с ним подраться

Президент UFC Дэна Уайт ответил на вызов промоутера Оскара де ла Хойи, который предлагал ему провести трёхраундовый поединок по боксу. Дэна и Оскар находятся в конфликтных отношениях. По словам Уайта, он принимает поединок, но он должен пройти не по боксёрским правилам, а по правилам MMA.

«Послушайте, Оскар вызвал меня на бой. Он идиот. Такие идиоты, как он, должны драться. Да, я подерусь с Оскаром. Но не в боксе. Хотя… Нет, не в боксе. Обычно, когда начинаются такие проблемы, я говорю: «Я его перебоксирую». Но я не буду боксировать с де ла Хойей», — цитирует Уайта MMA News.

Отметим, что 45-летний де ла Хойя является бывшим чемпионом мира по боксу, а 49-летний Уайт занимался боксом в молодости.