Тренер Гассиева: Мурат с нетерпением ждёт возможности провести с Усиком реванш

Абель Санчес, тренер Мурата Гассива заявил, что реабилитация его подопечного после травмы плеча подходит к концу. По его словам, российский боксёр настроен на реванш с украинцем Александром Усиком.

Их первый бой состоялся в июле 2018 года в Москве в финале Всемирной боксёрской суперсерии и завершился победой Усика единогласным решением судей. Александр отобрал у Мурата титулы WBA Super и IBF, став абсолютным чемпионом первого тяжёлого веса.

«Гассиев — очень позитивный человек. Сейчас он заканчивает процесс восстановления от травмы. Что касается боя с Усиком, он знает, что не был готов на сто процентов. Мурат с нетерпением ждёт возможности снова подраться с Усиком в будущем. Переход в Мурата в супертяжи? Это обсуждалось, но решение будет принято, как только он вернётся к тренировкам. Как только мы вернёмся к работе, мы посмотрим, какие есть перспективы.



Я думаю, что Александр Усик будет прекрасно выступать в супертяжёлом весе. Он очень талантливый боец. У него отличные навыки. Его уклоны и скорость рук помогут ему. Единственное, что может стать проблемой, — это габариты соперников. Это может сказаться в поздних раундах», — сказал Санчес World Boxing News.