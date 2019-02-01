Менеджер Ковалёва прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес боксёра

Менеджер экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Эгис Климас поделился мнением о ситуации вокруг обвинений в адрес россиянина. Боксёру вменяют в вину нападение на женщину и нанесение ей побоев.

«Если бы это было правдой или чем-то серьёзным, то за это стоило бы переживать. Но когда ты знаешь, что это полная ерунда, что кто-то просто пытается использовать твоё имя, то это совсем не беспокоит тебя и не гложет тебя. Если бы ситуация была такой опасной, то Ковалёву стоило бы бояться, скрываться, разве нет?

Но если он знает, что не делал ничего противозаконного, то зачем ему переживать? У него есть карьера, личная жизнь, и потому он совсем не думает об этой истории», — приводит слова Климаса BoxingScene.