Комми: знаю, что могу победить Ломаченко

2 февраля во Фриско (штат Техас, США) пройдет вечер профессионального бокса, и одним из центральных поединков турнира станет титульная встреча в лёгком весе. Вакантный титул чемпиона по версии IBF оспорят Ричард Комми и Иса Чаниев. Победитель противостояния получит шанс провести встречу с чемпионом по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко.

«Не буду заглядывать за спину Чаниеву. Я посвятил тренировочному лагерю всего себя, чтобы быть уверенным, что титул будет моим. Конечно, после я бы хотел встретиться с Ломаченко. Это будет взрывной бой, в котором я могу победить, знаю это. Но о встрече с Василием смогу думать только после победы в противостоянии с Чаниевым, не раньше», — приводит слова Комми BoxingScene.