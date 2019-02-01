Дж. Дэвис считает, что он должен быть в рейтинге p4p

Чемпион мира по версии WBA во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис сравнил себя с Василием Ломаченко и признался, что видит себя в числе одного из лидеров рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

«Я дрался с Педрасой и победил его в 7 раундах, а Ломаченко на это понадобился полный бой. Да, он выступил хорошо, но ему потребовалось 12 раундов. Тем не менее его считают первым номером рейтинга p4p. Тогда кем являюсь я? Разве не должен я входить в этот рейтинг? Они хотят, чтобы я дрался с Ломаченко. Но почему вы хотите видеть такой бой, если не считаете меня одним из лучших вне зависимости от весовой категории?» — приводит слова Джервонты Дэвиса Boxingnews24.

Напомним, что следующий бой Дэвис проведёт уже 9 февраля.