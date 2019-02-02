Дж. Джонс: третий бой с Кормье? Несите чековую книжку

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил готовность в третий раз в карьере встретится с чемпионом организации в тяжёлом весе Даниэлем Кормье.

«Дэна Уайт сказал, что пришло время для нашего третьего боя? Он правда так сказал? Что же, несите чековую книжку. Я готов к такому бою. За правильные деньги я определённо буду готов к этой встрече», — рассказал Джонс в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Предыдущая встреча Даниэля Кормье и Джона Джонса состоялась 17 июля в Анахайме (штат Калифорния, США). Тогда Джонс нокаутировал соперника. Но после боя победитель провалил допинг-тест. Результат встречи был изменён на «несостоявшийся», а звание чемпиона снова получил Даниэль Кормье.