Уайт: Ковингтон больше не является временным чемпионом

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что Колби Ковингтон больше не является временным чемпионом организации в полусреднем весе. Чемпион дивизиона Тайрон Вудли встретится с Камару Усманом на турнире UFC 235.



«Колби Ковингтон больше не является временным чемпионом. Мы предложили ему поединок, но он его не принял. Я уже двадцать лет говорю, что UFC — это спорт возможностей. Если возможность стучится в двери, их стоит открыть.



Если же отказываешься от этого, ты явно увеличиваешь путь до чемпионского титула. Мне понравился бой Камару Усмана, он готов драться с любым, поэтому он получил титульный поединок. Колби нужно вернуться в октагон и снова заслужить звание претендента на чемпионский пояс», — приводит слова Дэны Уайта Las Vegas Review-Journal.