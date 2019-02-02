Январские допинг-пробы Джонса показали следы метаболитов

В очередных допинг-пробах чемпона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса были обнаружены следы метаболитов, сообщает MMAFighting. Речь идёт о пробах, взятых 6 и 7 января. Официально наличие следов метаболитов не является нарушением антидопинговой программы, так что Джонс не получит наказания. Кроме того, на заседании Атлетической комиссии штата Невада было известно об этих пробах, однако Джонс получил лицензию на один бой в Неваде и будет проходить два теста в месяц. Строгие проверки ожидают его вплоть до конца года.



Напомним, очередной допинговый скандал с участием Джонса разразился в конце 2018 года: UFC пришлось перенести турнир из Невады в Калифорнию, потому что Джонс был лишён лицензии на проведение боёв в штате Невада.



2 марта Джонс возглавит турнир UFC 235, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе. Там он встретится с Энтони Смитом.