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Хабиб — о нападении на Конора со спины: выступление вечера. Уайт, где бонус?

Хабиб — о нападении на Конора со спины: выступление вечера. Уайт, где бонус?
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию момента, когда Эседулла Эмирагаев бьёт Конора Макгрегора со спины во время потасовки после турнира UFC 229 и потребовал от Дэны Уайта выплатить за это бонус как за выступление вечера.

«Выступление вечера на UFC 229. Дэна Уайт, где его бонус? Заключительный удар той ночи», — написал в своём «твиттере» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, на арене после UFC 229, где Нурмагомедов победил Макгрегора, началась драка. Хабиб перепрыгнул через решётку октагона и напал на спарринг-партнёра Конора — Диллона Дэниса. В то же время в клетке Макгрегор подрался с членами команды Хабиба — Абубакаром Нурмагомедовым, Тухуговым и Эседуллой Эмирагаевым.

Нурмагомедов на девять месяцев отстранён от поединков и оштрафован на $ 500 тыс. Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс. Сроки всех дисквалификаций отсчитываются с 6 октября 2018 года.

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