Британка Терри Мюррей заявляет, что родила от Макгрегора, и требует ДНК-тест

Британка Терри Мюррей заявила, что родила от Конора Макгрегора дочь Клоду, и требует, чтобы экс-чемпион UFC сдал тест на отцовство. Конор заявляет, что не спал с девушкой, а связь у неё была с одним из его друзей.



«На момент нашей связи я знала о Девлин и о том, что она беременна. Это было не моё дело, а его. Никто не может обвинить меня в этом. Я не согласна. Жаль бедную девочку, мне стыдно, но такие вещи иногда случаются и я не виновата.



Позже я связалась с Конором и сказала, что беременна. Он ничего не ответил, но я обсуждала с его друзьями эту ситуацию. Я не называла его имени, потому что мама была против, она говорила, что у него есть деньги и связи, и, если захочет, он заберёт девочку и я больше никогда её не увижу.



Хочу, чтобы у моей дочери была лучшая жизнь, и его деньги могут в этом помочь. Он всем говорит, что я спала с кем-то другим. Он говорит, что ребёнок не его. Это нечестно, и я не могу больше оставлять это просто так», — приводит слова Терри Мюррей Irish Mirror.