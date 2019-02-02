Нурмагомедов предложил Ли провести бой с Махачевым

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предложил Кевину Ли встретиться с другим россиянином, Исламом Махачевым.



«Кевин Ли, я слышал, ты ищешь боя? У нас есть молодой лев — Ислам Махачев. Посмотрим, сможешь ли ты пройти через него», — написал в своём «твиттере» Хабиб Нурмагомедов.

Ли в последний раз выходил в октагон 15 декабря 2018 года. Соперником Ли был Эл Яквинта. Ли уступил единогласным решением судей.



Ислам Махачев не появлялся в октагоне с 28 июля 2018 года, когда приёмом победил канадского бойца Кайана Джонсона. На счету Махачева 17 боёв в профессиональных ММА, в 16 из которых он победил.

Напомним, Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию за поведение после турнира UFC 229.