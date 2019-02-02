Вудли считает, что Хабиба наказали слишком жёстко

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал наказание Хабиба Нурмагомедова за прыжок из клетки после боя с Конором Макгрегором.



«Кто напал на автобус с тележкой? Вся реклама боя была построена на преступных действиях. Да, Хабиба стоит наказать за тот прыжок, но $ 500 тысяч — это за гранью реального. Думаю, это стоит максимум $ 100 тысяч.



Конор первым нанёс удар в той драке. И плевать, что на него потом напали. И он за это должен был получить $ 50 тысяч штрафа. Ему нельзя было драться хотя бы после того инцидента с тележкой. В итоге $ 50 тысяч — Конору, $ 100 тысяч — Хабибу. Обоим по шесть месяцев отстранения и матч-реванш через полгода», — приводит слова Тайрона Вудли TMZ.