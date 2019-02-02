Бивол: у Ковалёва преимущество над Альваресом в умении боксировать

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от предстоящего поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса.



«Если говорить о том, кто лучше боксирует, кто опытнее и владеет лучшими навыками, то это Ковалев. Я просматривал бои Сергея, просматривал бои Элейдера Альвараса, и считаю, что преимущество в умении боксировать на стороне Ковалева.



Как же так получилось, что искусный боксер проиграл менее искусному? Думаю, в один из моментов Сергей не сумел сохранить нужную концентрацию, нужный фокус, а Альварес это почувствовал и уже не отпустил. Было это связано с усталостью, травмами или еще чем-то, судить сложно. Самое главное в боксе — это расти в боях, делать правильные выводы из предыдущих и сохранять голову холодной. Этого Сергею и хочется пожелать», — приводит слова Дмиитрия Бивола Allboxing.