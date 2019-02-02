Хабиб — о штрафе $ 500 тыс.: это отношение не только ко мне, но и к нашей стране

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада, которая дисквалифицировала его на 9 месяцев и оштрафовала на $ 500 тысяч за поведение после турнира UFC 229.

«До вынесения решения я примерно уже знал, что такое наказание последует. Как воспринял это? Не понравилось, потому что комиссия не учла тот момент, что я не был инициатором. Начала всё не наша команда, не я, начали другие. Комиссия учла только концовку.

Если заметили, меня по деньгам наказали ровно в 10 раз больше, чем Макгрегора. Считаю, это отношение не только ко мне, но и к нашей стране. Спорт должен быть без политики, но в нашем бою политика очень сильно чувствовалась. Раньше я этого отношения к нашим атлетам не чувствовал.



Мне сказали, что срок дисквалификации может быть сокращён, если я снимусь в социальных роликах. Знаете, пускай штат Невада проводит хоть 1% того, что делаю я. Это люди, которые легализовали проституцию, наркоманию, азартные игры. Им есть над чем работать — над собой, а они мне указывают. Я с этим абсолютно не согласен. В каких-то роликах я сниматься не буду. Отбудем дисквалификацию — вернёмся.

И по поводу братьев и друзей — они прыгнули за мной, и их наказали. И пока они не выйдут в октагон, я выходить на бои не собираюсь. Разницы нет — шесть месяцев пройдёт, девять… Выйду в октагон после них. Когда это будет? Нет разницы. Да хоть в апреле. Моих друзей наказали из-за меня. Это несправедливо», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».