Нурмагомедов: прыжок из октагона не входит в список ситуаций, о которых жалею

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в очередной раз прокомментировал прыжок из октагона после поединка с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.



«У меня в жизни было много ситуаций, о которых жалею, но время не вернёшь. Если бы можно было вернуть, я бы поступил иначе. Однако этот поступок не входит в список тех, о которых сожалею. Если бы ситуация повторилась 100 раз, я бы 100 раз сделал то же самое. Ни грамма не жалею о своем поступке.



Кому-то это понравилось, может быть, кому-то — нет. Никакой разницы. Я сделал то, что хотел сделать. Это то, кто я есть. Я самбист, а самбо — самооборона без оружия. Я не нападал первым, напали на меня. Были провокации. От организации была поддержка в его сторону, было много моментов, на которые я закрывал глаза. Если помните, я говорил на многих пресс-конференциях, что 6 октября я поставлю все точки», — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».