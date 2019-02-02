Хабиб: должен был драться с Альваресом за пояс в 2016 году, но бой отдали Конору

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно политики организации в вопросе титульных поединков и их продажи.



«Что мне не нравится в UFC? Допустим, в организации есть человек, который заслуживает титульный бой. Его поединок с действующим чемпионом может быть плохо продан. С другой стороны, UFC, как коммерческая организация, преследует свои цели. Их можно понять. Но всё же в первую очередь это спорт. Бойцы, которые выигрывают семь, восемь, девять боёв подряд, иногда не получают титульных поединков. В последнее время я начал чувствовать некие политические моменты. Не знаю, может, это есть во всех видах спорта.



Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. В 2016 году мне выслали контракт, я должен был драться с Альваресом за пояс. Но в самый последний момент бой дали Конору, потому что он принесет организации больше денег. Но я не обижаюсь, потому что изначально настроен так, что ничего мне никто не должен. Хочешь чего-то — иди и добейся», — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».