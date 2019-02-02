Нурмагомедов: в трештоке должны быть определённые границы

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к трештокингу как части боёв в смешанных единоборствах.



«В вопросе трештока есть определённые границы. Думаю, речь не только о кавказских мужчинах. Человек, который считает себя мужчиной, не может оскорблять семью, родину, религию, традиции.



Это абсолютно неправильно и неэтично. Что можно себе позволить? Высказывать мнение о сопернике. Можно сыграть на некоторых психологических моментах. Это всё часть боёв», — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».



Напомним, подготовка к поединку Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова была наполнена трештоком, и в итоге это привело к потасовке после боя соперников на турнире UFC 229.