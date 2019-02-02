Нурмагомедов — о том, пожмёт ли руку Макгрегору: в будущем всё может быть

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, готов ли пожать руку Конору Макгрегору, которого он победил на турнире UFC 229.

«Кто мы такие, если не прощать людей, когда Всевышний нас прощает? Бывает много моментов, когда у людей бывают проблемы, но они приходят к миру. В данный момент могу сказать, что это тяжело, чтобы мы пришли к такому. В будущем всё может быть, я не исключаю. Я не тот человек, который держит в себе обиду. У меня была обида, я её показал как внутри клетки, так и за её пределами.

Меня ещё радует, что суд признал Макгрегора потерпевшим. После боя выяснилось, кто есть кто. Злость ушла, но принципы остались. В будущем всё может быть», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».