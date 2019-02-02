Хабиб: было бы интересно подраться с Сен-Пьером на «Мэдисон Сквер Гарден»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поразмышлял о продолжении карьеры. Накануне боец был дисквалифицирован на 9 месяцев за поведение после турнира UFC 229.

«Если хочу конкурировать на высоком уровне, то мне придётся остаться в UFC. Все лучшие бойцы мира — здесь. В ММА я бы не хотел выступать в другом промоушене. В боксе — другое дело. Хотел бы закончить карьеру в UFC. Только там.

Самый желанный соперник? Есть такой. Знаю, что он на закате, у него один-два боя остались. Это Жорж Сен-Пьер — величайший боец, который когда-либо выходил в октагон. Это моё личное мнение. Человек за пояс дрался 13 раз. Думаю, он спустится в мой вес. И мне было бы интересно с ним сразиться. Моё возвращение примерно планируется на ноябрь. Это Нью-Йорк, там он выступал. Там большая наша диаспора. Да, было бы интересно на «Мэдисон Сквер Гарден» подраться с Сен-Пьером.

Поединок с Мейвезером? Это интересно, но очень сложно. Он не перейдёт в смешанные единоборства. Для меня боксёрский бой с ним был бы вызовом. Не знаю, насколько это реально. Думаю, бой двух непобеждённых бойцов был бы интересен», — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ».