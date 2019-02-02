Нурмагомедов: отношение к Дэне Уайту — 50 на 50

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении к президенту промоушена Дэне Уайту, отметив, что не пытается выстроить с ним дружеские отношения.

«Многим Дэна Уайт не нравится, это однозначно. У меня с ним, как говорится, чисто бизнес-отношения и ничего личного. Были моменты, когда он меня поддерживал, когда у меня были травмы и так далее. Были моменты, когда он, наоборот, не поддерживал.

Я с ним никаких отношений не строил и не строю. Мы же видим его только на работе, и мы не знаем, какой он дома, с семьёй, какой — с друзьями. Может быть, он другой человек, в этом плане я его практически не знаю. Не хочу его судить, но у меня к нему отношение 50 на 50", — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».