Нурмагомедов: впереди 2—3 года карьеры, это максимум

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что планирует выступать на высоком уровне не более трёх лет.

«Не хотел бы, чтобы я конкурировал на высоком уровне в 42 года. Это невозможно, особенно если дерёшься в лёгком весе. У меня впереди два-три года соревновательного режима. Это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые, голодные львы, которые более голодные, чем я. Это неизбежно. Когда человеку 26—27 лет, а тебе 35 — это разные вещи, и я бы не хотел конкурировать в таком возрасте», — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».

Отметим, что 20 сентября 2019 года Хабибу Нурмагомедову исполнится 31 год. В UFC он выступает с 2012 года и за это время провёл под эгидой промоушена 11 поединков.