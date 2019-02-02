Х. Рамирес принял решение перейти в полутяжёлый вес

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес принял решение перейти в полутяжёлый вес, сообщает BoxingScene. Перед тем как получить в новой весовой категории титульный бой, мексиканец планирует провести промежуточный поединок.

«Мы решили перейти в полутяжёлый вес. Я доволен, это будет новый вызов в карьере. Мы уже обсудили это с командой и намерены провести один бой перед тем, как получить титульный поединок. Хочу править в полутяжёлом весе и творить историю мексиканского бокса.

Пока не намерен оставлять титул во втором среднем весе вакантным. Я могу сделать нужный вес. Но это должно того стоить. Если меня будет ждать бой с Головкиным или Саулем Альваресом, то выступлю во втором среднем весе. Если нет — останусь в полутяжёлом весе", — приводит слова Рамиреса BoxingScene.