Гвоздик — об остановке боя со Стивенсоном: какую ошибку допустил рефери?

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал о поединке с Адонисом Стивенсоном, а также поделился мнением об остановке титульного боя UFC между Хенри Сехудо и Ти Джей Диллашоу.

«Бой со Стивенсоном? Все стали говорить, что рефери допустил ошибку, что надо было останавливать бой раньше и не допускать последнего удара. Но какую ошибку он допустил? Просчитать эти доли секунды очень сложно. Остановил бы раньше, и противоположная сторона начала бы спрашивать, почему бой был остановлен так рано. Всё очень сложно.

Что касается боя Сехудо с Диллашоу, думаю, рефери всё сделал правильно. Во-первых, подстраховал свою задницу. Понятно, что кто-то разочарован, но в таком состоянии спортсмен не всегда способен адекватно оценить своё состояние", — сказал Гвоздик в интервью, размещённом на YouTube-канале ID Mentor.