Диллон Дэнис — Хабибу: ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя

Один из членов команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис обратился к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, заявив, что ему удалось нанести несколько жёстких ударов по россиянину во время потасовки после завершения турнира UFC 229.

«Ты проглотил прекрасный контрпанч, пока приземлялся и пропустил несколько апперкотов в клинче. Ты сбежал, чтобы я не разукрасил тебя, как рождественскую ёлку. Пока меня задерживала охрана, твои друзья подошли сзади и наносили по мне трусливые удары по затылку», — написал Дэнис на своей странице в «Инстаграме». Запись он сопроводил видео, на котором отчётливо виден прыжок Хабиба Нурмагомедова из клетки и его потасовка с Дэнисом.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Дилона Дэниса в «Инстаграме».