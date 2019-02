Ломаченко призвал поддержать Ковалёва в бою с Э. Альваресом

2 февраля на арене The Ford Center at The Star, что во Фриско (штат Техас, США), состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого сойдутся чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес и двукратный экс-чемпион мира Сергей Ковалёв.

Незадолго до этого боя поддержку россиянину решил оказать чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко.

Менеджер Сергея Ковалёва и Василия Ломаченко Эгис Климас выложил на своей странице в «Инстаграме» фото украинца, на которой тот одет в футболку с изображением Ковалёва. При этом пост сопровождён следующей записью: «будь как Ломаченко, будь с Крашером».

Соответствующий пост можно увидеть странице Эгиса Климаса в «Инстаграме».