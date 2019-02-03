Менеджер Хабиба: точка в истории с Конором ещё не поставлена, будет второй бой

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о возможном втором поединке своего клиента с ирландцем Конором Макгрегором.

Первый их бой состоялся на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил удушающим приёмом в четвёртом раунде и сохранил за собой титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Конору теперь лучше всюду ходить с охранником. Повторный бой Хабиба и Конора случится… Даже если он пройдёт на улице или под мостом, на парковке… Точка в этой истории ещё не поставлена, нет. Особенно если он будет продолжать болтать.

Конор Макгрегор — кусок дерьма и настоящий урод. Пусть говорит что хочет. Мы все знаем, что чем больше он будет говорить, тем сильнее его в итоге побьют», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ Sports.