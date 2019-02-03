Алду нокаутировал Мойкано, Мораес победил Ассунсао

В Форталезе (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 144. Главным его событием стал поединок Марлона Мораеса и Рафаэля Ассунсао. Бой завершился уже в первом раунде, Мораесу удалось провести удушение гильотиной.

Соглавным событием турнира стал поединок с участием экс-чемпиона UFC Жозе Алду. Опытный бразилец техническим нокаутом одержал победу во втором раунде в противостоянии с Ренато Мойкано.

UFC Fight Night 144. Форталеза

Основной кард

Марлон Мораес — Рафаэль Ассунсао — победа Мораеса удушающим приёмом

Жозе Алду — Ренато Мойкано — победа Алду техническим нокаутом во втором раунде

Дэмьен Майя — Лайман Гуд — победа Майи в первом раунде

Чарльз Оливейра — Дэвид Теймур — победа Оливейры удушающим приёмом во втором раунде

Джонни Уокер — Джастин Ледетт — победа Уокера нокаутом в первом раунде

Рената Соуза — Сара Фрота — победа Соузы раздельным решением судей

Предварительный кард

Саид Нурмагомедов — Рикардо Рамос — победа Нурмагомедова техническим нокаутом в первом раунде

Рожерио Бонтори — Магомед Бибулатов — победа Бонтори раздельным решением судей.