Чаниев досрочно проиграл Комми

Во Фриско, штат Техас, проходит турнир по профессиональному боксу, главным событием которого является поединок Элейдера Альвареса и Сергея Ковалёва. В андеркарде их встречи прошёл ещё один титульный бой с участием россиянина. Иса Чаниев боксировал с Ричардом Комми, на кону встречи стоял титул по версии IBF.

Чаниев попытался начать встречу первым номером, но уже в стартовом раунде был пойман контратакой и побывал в нокдауне. Во втором раунде Комми продолжал владеть инициативой и снова «уронил» соперника на настил ринга. Чаниев сумел встать, соперник бросился добивать потрясённого соперника и снова отправил его в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

Таким образом, Комми стал чемпионом мира по версии IBF в лёгком весе и, вероятнее всего, следующий поединок проведёт с чемпионом мира по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.