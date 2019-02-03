Нуньес думает о завершении карьеры после ещё одного боя

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес призналась, что задумывается о завершении карьеры. По словам спортсменки, она может провести ещё один бой, после чего будет готова прекратить выступления.

«Ездила домой, немного побыла с семьёй, и мама сказала, что я должна завершить карьеру. Она сказала следующее: „Ты добилась всего, ты стала чемпионкой в двух весовых категориях и теперь можешь остановиться. Возможно, ты хочешь подраться ещё раз. Можно выступить ещё один раз после большого перерыва, но, думаю, пора завершать“.

И я думаю над этим. Устала от больших боёв, все счастливы и гордятся моими достижениями. Я хочу отдохнуть и создать семью, а потом уже посмотрим", — приводит слова Нуньес MMAJunkie.