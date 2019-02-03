Алду и Мораес получили бонусы от UFC

В ночь на 3 февраля мск в Форталезе (Бразилия), состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 144. По его итогам руководство промоушена традиционно распределило ряд бонусов между бойцами.

В этот раз ни один бой не получил статуса поединка вечера. Бонусы были розданы только за лучшие выступления вечера. По $ 50 тыс. в этой «номинации» получили Марлон Мораес, Жозе Алду, Чарльз Оливейра и Джонни Уокер, сообщает MMAJunkie.

Напомним, что Мораес в главном поединке вечера досрочно победил Рафаэля Ассунсао, а Жозе Алду нокаутировал Ренато Мойкано. Для Алду эта победа стала второй кряду. В июле 2018 года он досрочно победил Джереми Стивенса и также получил бонус за лучшее выступление вечера.