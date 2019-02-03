Экс-тренер Ковалёва: скоро возможен бой Сергея с Биволом или Бетербиевым

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва Аброр Турсунпулатов поделился впечатлениями от победы экс-подопечного в бою с Элейдером Альваресом, а также заявил, что вскоре Ковалёв может встретиться с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым.

«У Ковалёва класс выше, чем у Альвареса. Я говорил это ещё до боя. Серёга в и в первом их поединке вёл, но пропустил тот досадный удар. А сегодня не пропустил! Свою работу сделал отлично и ничего не позволил сопернику. Альварес одну-две одинаковые вещи делал, думал, что попадёт как в первый раз.

С Гвоздиком Серёга драться наверняка не будет, ведь они с одного зала. А бой с Биволом или Бетербиевым скоро возможен. Поздравляю Ковалёва! Болел за него всей душой», — сказал Турсунпулатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.