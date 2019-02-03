Ковалёв: благодарю всех за веру в меня

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его в канун боя с Элейдером Альваресом.

«Слава богу за всё! Благодарю вас всех за поддержку и веру в меня!» — написал россиянин на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Сергея Ковалёва в социальной сети.

Ранним утром 3 февраля мск Сергей Ковалёв на турнире во Фриско (штат Техас, США) сумел одержать победу единогласным решением судей в бою с Элейдером Альваресом. Таким образом, он вернул звание чемпиона мира по версии WBO, взяв у колумбийца реванш за поражение в августе 2018 года. В первом бою с Элейдером Альваресом Ковалёв проиграл нокаутом.