Рустам Керимов и Абдул-Рахман Дудаев оспорят объединённый пояс чемпиона АСА

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 состоится бой за титул чемпиона мира ACA в легчайшем весе. За объединённый пояс организации поспорят чемпион лиги АСВ Рустам Керимов и чемпион WFCA Абдул-Рахман Дудаев.



«Супербой в формате «чемпион против чемпиона» между Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым — один из самых ожидаемых среди поклонников ММА. Это будет противостояние не только двух самых сильных российских легковесов, а битва выносливости и напора, опыта и тактики.



Абдул-Рахман Дудаев — чемпион WFCA в легчайшем весе, экс-чемпион лиги ACB в полулёгком весе. Очень яркий и зрелищный боец, предпочитающий ударную технику, выделяется отличной выносливостью и умением поддерживать высокий темп в клетке. Благодаря бойцовскому драйву не даёт перевести себя в партер. Из 22 побед в его активе 13 им одержаны досрочно. Его оппонент не уступает в мастерстве. Победитель Гран-при Prime Selection, чемпион ACВ в легчайшем весе, не знающий поражений уроженец Республики Дагестан Рустам Керимов — боец очень напористый и неуступчивый, обладающий нестандартной техникой и неуёмной энергией», — приводит слова президента лиги АСА Алексея Яценко пресс-служба Союза ММА России.