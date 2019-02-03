Дува: Ковалёв вернулся в список лучших благодаря дисциплине

Кэти Дува, промоутер чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалёва, поделилась мнением о том, что помогло россиянину вернуться в список лучших.



Сегодня 35-летний боксёр единогласным решением судей победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул WBO. К этому поединку россиянин готовился под руководством нового тренера — Бадди Макгирта.



«Сергей просто слушал Бадди. Он заканчивал тренироваться, когда было нужно, отдыхал, когда требовалось. И в тактическом плане слушал всё, что говорит тренер. Это дисциплина, благодаря ей он вернулся», — приводит слова Дувы ТАСС.

На счету Ковалёва 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения. По словам Дувы, проблем с подбором следующего соперника для Сергея не будет.