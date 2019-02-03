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Итальянский боксёр сделал предложение девушке сразу после поражения нокаутом

Фото: twitter.com/trboxing
Итальянский боксёр сделал предложение девушке сразу после поражения нокаутом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Итальянский боксёр Кармине Томмазоне сделал предложение своей девушке сразу после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в бою за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулёгком весе.

В четвёртом раунде Томмазоне дважды побывал в нокдауне, и в итоге он проиграл техническим нокаутом. Тем не менее спортсмен нашёл в себе силы предложить своей девушке руку и сердце прямо на ринге, и та ответила согласием.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Top Rank Boxing.

Томмазоне потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В его активе 19 побед (5 — нокаутом). Бой с Вальдесом состоялся в андеркарде реванша Сергей Ковалёв — Элейдер Альварес, в котором победу отпраздновал россиянин.

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