Итальянский боксёр сделал предложение девушке сразу после поражения нокаутом

Итальянский боксёр Кармине Томмазоне сделал предложение своей девушке сразу после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в бою за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в полулёгком весе.



В четвёртом раунде Томмазоне дважды побывал в нокдауне, и в итоге он проиграл техническим нокаутом. Тем не менее спортсмен нашёл в себе силы предложить своей девушке руку и сердце прямо на ринге, и та ответила согласием.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Top Rank Boxing.



Томмазоне потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В его активе 19 побед (5 — нокаутом). Бой с Вальдесом состоялся в андеркарде реванша Сергей Ковалёв — Элейдер Альварес, в котором победу отпраздновал россиянин.