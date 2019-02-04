Президент «Ахмата» назвал решение судей в бою Бибулатов — Бонторин беспределом

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов выразил несогласие с вердиктом судей в поединке Магомеда Бибулатов и Роджерио Бонторина.

Этот бой прошёл в минувшее воскресенье на турнире UFC Fight Night 144 в Бразилии. Бибулатов, представляющий «Ахмат», уступил решением судей.

«Беспредел! Только так можно охарактеризовать то, как поступили с Магомедом Бибулатовым на турнире UFC Fight Night 144 в Бразилии. В поединке против местного спортсмена Роджерио Бонторина Бибулатов доминировал как в стойке, так и на покрытии. Магомед перебивал соперника в ударной технике и переводил в партер. Всё, чем смог ответить бразилец за 15 минут боя, две неубедительные попытки удушающего, которые не были близки к завершению. В итоге судьи отдали победу местному бойцу. Такой вердикт не укладывается в голове. Разве так должны обслуживать поединки в лиге мирового уровня? После этого тяжело верить в беспристрастность судейского корпуса организации. Команду „Ахмат“ сейчас одолевает полное разочарование и опустошение.

Благо другой представитель клуба Саид Нурмагомедов продемонстрировал то, как нужно драться на родине у соперника, уже в 1-м раунде нокаутировав Рикардо Рамоса. Поздравляю, Дорогой Брат! Это была сверхуверенная победа", — написал Висмурадов в «Инстаграме».