Алду: реванш с Макгрегором будет отличным боем

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду поделился мнением о потенциальном реванше с Конором Макгрегором.

Вчера, 3 февраля, на турнире UFC Fight Night 144 в Форталезе Жозе победил Ренато Мойкано техническим нокаутом во втором раунде.

«Это было бы здорово для меня. Не знаю, будет ли этот бой в Рио, он не достался мне. Но если у меня будет такая возможность в весовой категории повыше, то мне не придётся страдать от сгонки. Думаю, это будет отличный бой. В первом бою мы не смогли показать проделанную работу. Он нанёс отличный удар, но если у нас будет второй шанс, я думаю, что история закончится иначе», — сказал Алду MMA Fighting.

Первый поединок Алду и Макгрегора состоялся в декабре 2015 года и завершился победой Конора нокаутом на 13-й секунде. Тогда ирландец отобрал у бразильца пояс полулёгкого дивизиона UFC.