Дос Аньос вызвал Макгрегора на бой в Бразилии

Экс-чемпион UFC бразилец Рафаэл дос Аньос заявил о намерении провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим обладателем титулов UFC в лёгком и полулёгком дивизионах.

После турнира UFC Fight Night 144 в Форталезе Макгрегор написал в «Твиттере» следующее:

«Какая удивительная атмосфера была сегодня на турнире UFC в Бразилии. Я хотел бы выступить перед бразильскими фанатами на каком-то этапе своей карьеры. Я был близок к проведению боя в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Фактически у меня был контракт. Возможно, всё получится в следующий раз. Биться до смерти! Я всё ещё здесь!».

Дос Аньос отреагировал на этот пост Конора.

«У нас есть незавершённое дело, мы дважды были близки к тому, чтобы сделать это. Выбирай весовую категорию #РДА #Бразилия», — заявил Рафаэл в «Твиттере».