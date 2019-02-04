Сехудо: если Диллашоу чувствует, что может победить меня, что ж, давай повторим

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо не против проведения реванша с Ти Джеем Диллашоу, который удерживает пояс UFC в легчайшем дивизионе.

Их первый бой состоялся в январе этого года и завершился победой Сехудо техническим нокаутом в первом раунде. Этот поединок прошёл в рамках наилегчайшей категории.

«Если Ти Джей хочет вернуться в наилегчайший вес, то мы можем провести ещё один бой. Если он чувствует, что всё ещё может победить меня в этом весе, что ж, давай повторим. Честно говоря, поединок с Диллашоу является для меня приоритетом. Перейти в легчайший дивизион было бы хорошо для наследия, но я не против, если он спустится в наилегчайший. Если этого не произойдёт, то моим следующим соперником будет Бенавидес», — цитирует Сехудо MMA News.