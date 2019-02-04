Кичигин в дебюте в ONE Championship подерётся за пояс

Казахстанский MMA-полусредневес Георгий Кичигин проведёт поединок со шведским чемпионом ONE Championship Себастьяном Кадестамом. Их бой возглавит турнир промоушена, который состоится 8 марта в Мьянме, сообщает официальный сайт ONE.



У 29-летнего Кичигина в активе 20 побед и 5 поражений, он является бывшим чемпионом Fight Nights Global. Титул этой организации он завоевал в мае 2017 года, победив раздельным решением судей Гаджимурада Хирамагомедова. Позднее Георгий провёл защиту пояса, когда болевым одолел Магомеда Нурова. В последнем бою, который состоялся в декабре на турнире RCC 5, Кичигин отправил в технический нокаут Русимара Пальхареса.



У 28-летнего Кадестама 11 побед при 4 поражениях. Швед завоевал вакантный титул в ноябре прошлого года, нокаутировав Тайлера Макгуайра. До этого Себастьян техническим нокаутом победил Агилана Тани и техническим нокаутом же проиграл бывшему чемпиону Бену Аскрену.